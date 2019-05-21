السلطات التركية تأمر بتوقيف أكثر من 200 من أنصار جولن

اسطنبول - (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الثلاثاء بأن السلطات أصدرت أوامر لتوقيف أكثر من 200 شخص للاشتباه في أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2019.

ووفقا للوكالة، فقد أصدر الادعاء في أنقرة مذكرات لتوقيف 129 من الجنود الحاليين والسابقين، و11 إماما. كما أمر الادعاء في اسطنبول بتوقيف 74 مشتبها بهم.

وكانت السلطات نفذت أمس مداهمات في عدة ولايات لتوقيف 249 مشتبها بهم من موظفي وزارة الخارجية الموالين لجولن، بعدما خلُص ممثلو الادعاء إلى أنهم تورطوا في مخالفات خلال اختبارات القبول بالوزارة في الفترة من عام 2010 إلى 2013.

وتصنف الحكومة التركية حركة جولن على أنها منظمة إرهابية، وترى أن كثيرين من الموالين له تغلغلوا على مدار عقود في أجهزة الدولة وتحكموا في عمل المسؤولين في مؤسسات رئيسية.

وتَعرض عشرات الآلاف للتوقيف أو الفصل من وظائفهم للاشتباه في صلتهم بجولن منذ المحاولة الانقلابية.

وينفي جولن صحة الاتهامات التي توجهها السلطات له.