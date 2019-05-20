الخارجية السورية تنفي استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في بلدة كوباني

دمشق (أ ش أ)

نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السورية، تقارير أذيعت بشأن استخدام الجيش السوري لسلاح كيميائي في بلدة كوباني غربي البلاد.

وقال المصدر - في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" الأحد - إن المجموعات المسلحة وبعض وسائل الإعلام التابعة لها، تناقلت خبرا كاذبا مفبركا عن استخدام الجيش السوري سلاحا كيميائيا في بلدة كوباني بريف اللاذقية.

وأكد أن سوريا لم تستخدم هذه الأسلحة سابقا ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن، مبينا في الوقت ذاته أن بلاده لا تمتلك مثل هذه الأسلحة.