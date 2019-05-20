الصدر: أنا لست مع زج العراق في الصراع الإيراني الأمريكي

النجف (د ب أ)

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء الأحد، إلى عدم تاجيج الحرب بين إيران والولايات المتحدة وزج العراق فيها.

وقال الصدر في بيان وزع مساء الأحد "أنا لست مع تأجيج الحرب بين إيران وأمريكا ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأمريكي".

وأضاف "نحن بحاجة إلى وقفة جادة مع كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاما".

وتابع الصدر "نحن بحاجة إلى أن يرفع الشعب العراقي صوته منددا بالحرب وزج العراق بها فإن لم تكن للعراق وقفة واحدة وجادة فستكون تلك الحرب نهاية للعراق".

وشدد الزعيم الشيعي على أنه لا العراق وشعبه يتحمل حربا ونحن بحاجة إلى السلام والإعمار وأي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدوا للشعب العراقي.