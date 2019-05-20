مسؤول بالخارجية الأمريكية: سنرد على إيران إذا ثبت مسؤوليتها عن الهجوم قرب سفارتنا ببغداد

القاهرة - مصراوي:

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تأخذ ما حدث في العراق على محمل الجد.

وتابع المسؤول الأمريكي، في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربةي"، أن الولايات المتحدة أوضحت في الأسبوعين الماضيين، أن الهجمات على المواطنين أو المرافق الأمريكية لن يتم التسامح معها وسيتم الرد عليها بطريقة حاسمة.

وأشار المسؤول، إلى أن إيران ستتحمل المسؤولية إذا كانت أي من هذه الهجمات من تنفيذ أي ميليشا تابعة لها وسنرد على إيران وفقًا لذلك.

وكانت مصادر محلية عراقية، أفادت مساء الأحد، بسقوط صاروخ قرب مقر السفارة الأمريكية لدى بغداد.

وذكرت المصادر، أن صاروخا سقط قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مضيفة أن صافرات إنذار انطلقت من داخل المبنى.

وتحدثت المصادر عن استنفار قوات الأمن العراقية قرب المنطقة الخضراء، التي تحتضن مقرات الأجهزة الحكومية وسفارات الدول الأجنبية، بعد حادث سقوط الصاروخ، حيث بدأت بتفتيش جميع الأحياء القريبة من الموقع.

بدورها، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط وسط المنطقة الخضراء دون إحداث أي خسائر.