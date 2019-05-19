المصالحة الروسي: الجيش السوري يوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب

موسكو - (د ب أ):

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة السورية توقفت عن إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وجاء في بيان مركز المصالحة: "في تمام الساعة 00:00 يوم 18 مايو، توقفت القوات المسلحة السورية من جانبها عن إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب"، مؤكدا أن الهجمات المسلحة على مواقع القوات الحكومية والمدنيين في محافظات حماة واللاذقية وحلب مستمرة."

وأضاف البيان: أنه: "منذ 18 مايو، تم رصد 13 خرقا لنظام وقف الأعمال القتالية، ونتيجة لهذا القصف، أصيب ثلاثة من العسكريين السوريين".

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن " وحدات من الجيش ترد بضربات مركزة على خروقات جبهة النصرة لاتفاق منطقة خفض التصعيد ما أدى إلى تدمير عدد من أوكارهم على محور الحويز الكركات بريف حماة الشمالي ".