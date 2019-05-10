  • عاجل: تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وقفة عرفات انفجار معهد الأورام عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    بومبيو يحذر إيران: سيكون هناك رد سريع وحاسم على أي هجوم ضدنا

    02:40 ص الجمعة 10 مايو 2019
    بومبيو يحذر إيران: سيكون هناك رد سريع وحاسم على أي هجوم ضدنا

    مايك بومبيو

    واشنطن - (د ب أ):

    حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران، الخميس، من أنه سيكون هناك "رد سريع وحاسم" على أي هجوم على الولايات المتحدة أو مصالحها أو مواطنيها.

    وقال بومبيو في بيان: "لا يجب على إيران أن تخطئ تفسير ضبط النفس الذي نتحلى به حتى هذه اللحظة بأنه افتقار للعزم"، متهما إيران بالانخراط في "تصرفات وبيانات تهديدية في الأسابيع القلائل الماضية"، دون الخوض في تفاصيل.

    وأشار بومبيو ردا على ذلك إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا واضحين في أنهم لا يسعون إلى الحرب، لكنه أضاف أن "الخيار التلقائي" للنظام الإيراني في الماضي كان العنف.

    كما خاطب بومبيو "الأشخاص في إيران الذين يرون طريقا إلى مستقبل مزدهر". وقال إن الرئيس دونالد ترامب "يتطلع يوم ما إلى لقاء قادة إيران من أجل التوصل إلى اتفاق، والأهم من ذلك اتخاذ خطوات لمنح إيران المستقبل الذي تستحقه".

    مايك بومبيو إيران الولايات المتحدة النظام الإيراني أزمة إيران
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان