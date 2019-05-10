بومبيو يحذر إيران: سيكون هناك رد سريع وحاسم على أي هجوم ضدنا

واشنطن - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران، الخميس، من أنه سيكون هناك "رد سريع وحاسم" على أي هجوم على الولايات المتحدة أو مصالحها أو مواطنيها.

وقال بومبيو في بيان: "لا يجب على إيران أن تخطئ تفسير ضبط النفس الذي نتحلى به حتى هذه اللحظة بأنه افتقار للعزم"، متهما إيران بالانخراط في "تصرفات وبيانات تهديدية في الأسابيع القلائل الماضية"، دون الخوض في تفاصيل.

وأشار بومبيو ردا على ذلك إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا واضحين في أنهم لا يسعون إلى الحرب، لكنه أضاف أن "الخيار التلقائي" للنظام الإيراني في الماضي كان العنف.

كما خاطب بومبيو "الأشخاص في إيران الذين يرون طريقا إلى مستقبل مزدهر". وقال إن الرئيس دونالد ترامب "يتطلع يوم ما إلى لقاء قادة إيران من أجل التوصل إلى اتفاق، والأهم من ذلك اتخاذ خطوات لمنح إيران المستقبل الذي تستحقه".