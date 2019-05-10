مسئول أمريكي: خطة السلام بين فلسطين وإسرائيل تُمكنهما من ترك الماضي

واشنطن - (أ ش أ)

أكد المبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط جايسن جرينبلات أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا رؤية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إنها ستكون واقعية وقابلة للتطبيق لكنها ستتطلب من الجانبين قبول التسوية.

وأكد جرينبلات - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/ - أن حزمة التسويات التي تتضمنها الرؤية الأمريكية للسلام ستمكن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من ترك الماضي وراءهما والبدء في فصل جديد يمنح الأمل والكثير من الفرص للمنطقة بأسرها.

ودعا جرينبلات، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى النظر في الخطة الأمريكية التي ستعلن قريبا قبل اتخاذ أي خطوة أحادية، مؤكدا التزام واشنطن ببناء مستقبل أفضل للجانبين رغم صعوبة هذا الطريق.