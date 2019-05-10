حول العالم في 24 ساعة.. المعارضة التركية تتهم أردوغان بالقيام بـ"انقلاب مدني"

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، تسليم رئيس البرازيل السابق ميشيل تامر نفسه للشرطة، واتهام المعارضة التركية لأردوغان بالقيام بـ"انقلاب مدني"، وارتفاع حصيلة انفجار بغداد إلى 18 قتيلا ومصابا.