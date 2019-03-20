أهم التصريحات في 24 ساعة: كل اللبنانيين يريدون عودة النازحين السوريين

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن التنسيق المشترك مع روسيا من عوامل الصمود في وجه الجماعات الإرهابية، فيما صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بأن جميع اللبنانيين يريدون عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، كما تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن بأقصى درجات الحزم في محاكمة منفذ هجوم المسجدين يوم الجمعة.