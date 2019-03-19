لماذا استقالت فتاة مسلمة من "سكاي نيوز" أستراليا بعد مجزرة نيوزيلندا؟

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلنت إحدى العاملات المسلمات بشبكة "سكاي نيوز أستراليا" استقالتها، بعد مذبحة كريستشيرش، التي سقط ضحيتها 50 شهيدًا و50 مصابًا آخرين، بسبب شعورها أن المعلقين في الشبكة يزيدون من حالة الاستقطاب والخوف.

وكتبت راشنا فاروق، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنها "كانت تشعر بأنها تكسر مبادئها بسبب سكوتها في الوقت الذي يغرس فيه المعلقون في الشبكة المزيد من الخوف في مشاهديهم".

وأدرجت فاروق، بعض المقابلات التي شهدتها وأزعجتها، بما في ذلك كوري برناردي الذي يدعو لحظر البرقع، وبرونوين بيشوب التي زعمت أن هناك حرب تشن ضد الثقافة الغربية.

وتابعت، كنت أتلقى اتصالات هاتفية من المشاهدين يصيحون حول كيف أن المهاجرين والمسلمين يخربون أستراليا، وهم لم يدركون أنني على الطرف الآخر كنت مسلمة ومهاجرة.

وأشارت، إلى أنها كانت تكون متواجدة أثناء مهاجمة الجميع للأقليات في الدولة -منها المسلمون التي تنتمي إليهم- مما يزيد من الاستقطاب والخوف بين المشاهدين.

وكانت فاروق تعمل على مساعدة الضيوف في المكتب، وكانت تأمل في الحصول على وظيفة بدوام كامل بعد تخرجها من الجامعة.

شبكة "سكاي نيوز" أستراليا قالت، إنها تحترم قرار راشنا، وتتمنى لها الخير في المستقبل، و"سكاي نيوز" باعتبارها شبكة أخبار وطنية، تلتزم بإجراء مناقشات وهو أمر حيوي لديمقراطية سليمة".