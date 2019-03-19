باكستان: الصين لعبت دورا إيجابيا في تخفيف التوترات مع الهند

إسلام أباد (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أثناء زيارة لبكين، اليوم الثلاثاء، إن الصين لعبت دورا إيجابيا لتخفيف التوترات الأخيرة بين باكستان والهند.

وأضاف قريشي -حسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن هدف زيارة بكين هو حضور الحوار الاستراتيجي الباكستاني الصيني وإجراء التشاور مع القيادات الصينية حول آخر التطورات في المنطقة، مشيرا إلى أن باكستان والصين تتشاوران دائماً مع بعضها البعض حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد قريشي ونظيره الصيني وانج يي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة بكين، والتي تضمنت مناقشات شاملة حول كافة جوانب العلاقات الثنائية بما فيها الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، إلى جانب مناقشة الوضع الإقليمي والتعاون الثنائي في مختلف المحافل الدولية.