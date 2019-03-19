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    تظاهرات في العاصمة الجزائرية احتجاجا على رسالة بوتفليقة

    01:00 م الثلاثاء 19 مارس 2019
    تظاهرات في العاصمة الجزائرية احتجاجا على رسالة بوتفليقة

    تظاهرات الجزائر - صورة ارشيفية

    الجزائر - (د ب أ):

    تظاهر مئات الجزائريين وسط العاصمة اليوم الثلاثاء احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالب الشعب الذي خرج يوم الجمعة الماضي بالملايين ليرفض تأجيل الانتخابات ودخول البلاد في مرحلة انتقالية، يقودها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

    وطالب المحتجون برحيل السلطة فورا، قائلين:"يجب سماع صوت الشعب لأنه فوق الدستور وفوق النظام الذي حان وقت رحيله من البلاد".

    وكان بوتفليقة وجه رسالة أمس بمناسبة عيد النصر، قال فيها إن الندوة الوطنية هي التي ستحسم الأمور الحساسة للبلاد، وأنها ستشهد حضور مختلف أطياف المجتمع.

    واعتبر علي خلدون 25 أحد الطلبة المحتجين في ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة، أن "اللغة التي تخاطب بها السلطة الشعب، تجاهلية، لا تصب في صالح البلاد، وإنما تنم عن نظام فاسد يحاول كسب الوقت على حساب المصلحة العامة".

    في حين، دعت أميمة شعاري 29 عاما إلى "ثورة جديدة في البلاد، ليتكرس فعلا الاحتفال بعيد النصر"، معتبرة أن "الجزائر لم تنه معركتها بعد".

    تظاهرات الجزائر عبد العزيز بوتفليقة الجزائر

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