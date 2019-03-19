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    إسرائيل تواصل ملاحقة منفذ عملية سلفيت بالضفة الغربية

    10:18 ص الثلاثاء 19 مارس 2019
    إسرائيل تواصل ملاحقة منفذ عملية سلفيت بالضفة الغربية

    الجيش الإسرائيلي

    تل أبيب - (د ب أ):

    يواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة الفلسطيني الذي نفذ عملية أمس الأول في سلفيت بالضفة الغربية وأسفرت عن مقتل جندي وحاخام إسرائيليين، وإصابة جندي.

    وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني أن ملاحقة منفذ الهجوم، ويدعى عمر أبو ليلى20 عاما، لا تزال مستمرة، وأن قوات الأمن أوقفت، خلال الملاحقة، 15 فلسطينيا بشبهة التورط في أنشطة إرهابية.

    كان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس إجراء مسح هندسي لمنزل منفذ الهجوم لدراسة إمكانية هدمه.

    وكان المشتبه به نفذ هجومين متتابعين، بالطعن وإطلاق النار، أحدهما بمفترق أرئيل والآخر بمفترق "جيتاي أفيشار".

    الجيش الإسرائيلي تل أبيب إسرائيل الضفة الغربية

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