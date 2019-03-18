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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في إندونيسيا إلى 73 قتيلا

08:40 ص الإثنين 18 مارس 2019
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في إندونيسيا إلى 73 قتيلا

الفيضانات العارمة في إندونيسيا

جاكرتا - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم "بابوا" الواقع شرق إندونيسيا مؤخرًا إلى 73 قتيلًا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين، أن أكثر من 60 شخصًا مازالوا في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أن مياه الفيضانات غمرت مئات المنازل ودمرت العديد من الطرق والجسور وهو ما يعيق جهود الإغاثة والإنقاذ الجارية.

وتسببت الفيضانات في إصابة أكثر من 70 شخصًا بجروح بالغة، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى بسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن. فيما يتواجد أكثر من 4 آلاف شخص حاليا في مراكز إيواء مؤقتة.

يذكر أن منطقة "سينتاني" القريبة من العاصمة الإقليمية "جايابورا" قد تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة.

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