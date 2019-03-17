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    لماذا دمعت عينا الملك سلمان في الحفل الكبير؟ (فيديو)

    12:21 ص الأحد 17 مارس 2019
    لماذا دمعت عينا الملك سلمان في الحفل الكبير؟ (فيديو)

    الملك سلمان بن عبدالعزيز

    القاهرة - مصراوي:

    نشر سفير السعودية في الإمارات، تركي الدخيل، مقطع فيديو للحظات مؤثرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقد دمعت عينيه خلال أداء رقصة "العرضة السعودية" الجمعة، أثناء حضوره حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

    وظهر الملك، في الفيديو، متأثرا، وكتب الدخيل على "تويتر": "الملك سلمان بن عبدالعزيز تدمع عينه وهو يتذكر رحلة توحيد هذه البلاد على يد والده، وما بذله أبناؤه من بعده للمحافظة على أمن هذا الوطن ونمائه ورخائه".

    وأضاف: "دمعتك غالية سيدي، لي بكت نجد العذية تهل دموعنا".

    وشهد الملك حفل السباق السنوي الكبير على كأس الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود لجياد الإنتاج المحلي، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق.

    سلمان بن عبدالعزيز الإمارات السعودية تويتر
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