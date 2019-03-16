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    الجبهة الشعبية تدعو إلى عقد لقاء وطنى لبحث مستجدات الأوضاع فى غزة

    12:14 م السبت 16 مارس 2019
    الجبهة الشعبية تدعو إلى عقد لقاء وطنى لبحث مستجدات الأوضاع فى غزة

    إياد عوض الله

    غزة- (دب ا):

    دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة إلى عقد لقاءٍ وطني عاجل مع القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ظهر اليوم السبت لبحث مُستجدات الأوضاع، في أعقاب ما شهدته محافظات القطاع من قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين.

    وأكد إياد عوض الله مسؤول اللجنة السياسية بالجهبة الشعبية لتحرير فلسطين في تصريحاتٍ صحفية نقلتها وكالة"سما" اليوم أنّ الجبهة الشعبية وجّهت دعوةً لقيادات الصف الأول لكل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، لعقد لقاءٍ عاجل، من أجل تباحث أوضاع القطاع وملاحقتها قبل أن تتدهور الأمور.

    وأشار، إلى أنّ الجبهة الشعبية وجّهت الدعوة لعقد اللقاء الوطني تحت عنوان "حفظ كرامة الناس وصون حقوقهم" في التعبير عن آرائهم.

    إياد عوض الله غزة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

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