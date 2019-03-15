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    اعتقال عدد من المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الجزائر

    07:59 م الجمعة 15 مارس 2019
    اعتقال عدد من المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الجزائر

    تظاهرات الجزائر

    القاهرة – مصراوي:

    اعتقلت قوات الأمن الجزائري، عددًا من المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية " العربية".

    استخدمت قوات الأمن الجزائري الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قصر الرئاسة في العاصمة الجزائرية.

    ويتظاهر الجزائريون اليوم، في الجمعة الرابعة، للمطالبة بعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية، والتي كان من المزمع عقدها 18 أبريل الجاري.

    وأعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إجراءات عدة منذ أيام، أبرزها تأجيل الانتخابات، وعدم الترشح لفترة رئاسية أخرى، وصياغة دستور جديد للبلاد.

    ولاقى إعلان الرئيس الجزائري، ردود فعل متباينة، بين مؤيد ومعارض، حيث طالبت بعض القوى السياسية بعدم الانصياع لقرارات بوتفليقة.

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