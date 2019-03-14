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    الجبير: حل الأزمة السورية سيؤدي لانسحاب القوات الإيرانية من البلاد

    08:13 م الخميس 14 مارس 2019
    الجبير: حل الأزمة السورية سيؤدي لانسحاب القوات الإيرانية من البلاد

    وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

    بروكسل (أ ش أ)

    أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الخميس، أن حل الأزمة السورية سيؤدي إلى انسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها من البلاد.
    وأضاف الجبير - في كلمته أمام مؤتمر المانحين لسوريا المنعقد في بروكسل، أوردتها قناة "العربية" الإخبارية - أن هناك إجماعًا على بدء العملية السياسية في سوريا بعد تشكيل اللجنة الدستورية، مشددًا على ضرورة عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.
    وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، إلى حصول إجماع في مؤتمر بروكسل 3 ، حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، يتعلق بمستقبل الحل السياسي في سوريا ، موضحًا أنه "حصل إجماع على أن يبدأ الحل السياسي بتشكيل المجلس الدستوري، ومن ثم الانخراط في العملية السياسية".

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    عادل الجبير الأزمة السورية إيران الحرب السورية

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