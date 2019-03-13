إسرائيل تعيد فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقها يوم أمس

القدس - (د ب أ):

أعادت إسرائيل اليوم الأربعاء فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقها يوم أمس.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فقد أدى عدد كبير من أبناء مدينة القدس صلاة فجر اليوم برحاب المسجد الأقصى بعد إعادة فتح أبوابه.

وكانت قوات إسرائيلية أغلقت أبواب المسجد يوم أمس، وأدى المصلون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمام أبواب المسجد.

وتقول إسرائيل إنها أغلقت المسجد "بعدما ألقى أحد المصلين الفلسطينيين زجاجة حارقة صوب مركز للشرطة في المكان، ما أدى إلى إصابة شرطي بصورة طفيفة". كما زعمت العثور على زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وكمية من المفرقعات خلال أعمال تفتيش في الحرم.

وحذر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان من أن "الشرطة ستتصدى بحزم لأية محاولة للمساس بالسيادة الإسرائيلية في المكان".