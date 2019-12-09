الرئيس العراقي يجري مشاورات تشكيل الحكومة مع الأطراف السياسية

بغداد - (د ب ا )

أفاد بيان عراقي بأن رئيس الجمهورية برهم صالح، بحث اليوم الاثنين مع عدد من رؤساء الكتل النيابية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس وزراء جديد لحكومة مؤقتة يحظى برضا الشعب العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي أن الرئيس العراقي شدد على أهمية تدارس الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس الوزراء لحكومة مؤقتة وضرورة اختيار شخصية وطنية، كفء ومرضي عنها من الشعب العراقي وقادرة على إنجاز استحقاقات الإصلاح المطلوبة، تكلف بالتهيئة لإجراء انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب وإرادته الحرة.

كما تدارس الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد،ورفض العنف، ومجابهة الخارجين عن القانون الذين يستهدفون الاحتجاجات السلمية والتأكيد على تأمين الحقوق الدستورية في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين السلميين و الأمن العام.

ودعا الرئيس العراقي إلى متابعة الأجهزة الأمنية لحماية الناشطين من عمليات الاختطاف والترهيب التي تقوم بها عصابات إجرامية، والعمل على دعم الدولة ومؤسساتها لفرض سيادة القانون.

ومنذ الثاني من الشهر الجاري دخلت المهلة الدستورية البالغة 15يوما حيز التنفيذ لتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة عادل عبد المهدي التي قدمت استقالتها على خلفية تصاعد المظاهرات الاحتجاجية في البلاد منذ أكتوبر الماضي.