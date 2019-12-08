وزير خارجية ألمانيا يحذر من المخاطر الإلكترونية في المستقبل

برلين - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من المخاطر الإلكترونية التي يمكن مواجهتها في المستقبل على الانترنت.

وقال ماس اليوم الأحد أمام المؤتمر العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه بالعاصمة برلين: "التهديد الحقيقي في المستقبل لم يعد يقتصر على القنابل الضخمة فحسب، وإنما يتمثل في كثير من المواضع في الميجابايت".

وأقر مفوضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا في المؤتمر العام اليوم، مذكرة تهدف إلى تعزيز حماية البيانات على الإنترنت.

وقال الأمين العام للحزب، لارس كلينجبايل، في وقت سابق اليوم: "يتعين علينا طرح قضية السلطة في الرأسمالية الرقمية"، موضحا أن الأمر يتعلق بإحلال الديمقراطية في إمكانية الوصول للبيانات.

وانتقد كلينجبايل في هذا السياق وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، وقال إنه يكون في حالة سبات عميق، عندما يتعلق الأمر بالرقمنة في ألمانيا.

ويدعو الحزب الاشتراكي في المذكرة التي تم إقرارها اليوم إلى عدة أمور، تشمل "الإلزام بمشاركة البيانات بالنسبة للشركات المهيمنة في الأسواق القائمة على البيانات". وقد أوضح الحزب أن خطر الاحتكار في هذا الأمر يكون كبيرا للغاية.

وأضاف أنه انطلاقا من هذا السبب، سيتم "إلزام الشركات المهيمنة في الأسواق القائمة على البيانات بمشاركة بياناتها الواقعية وبياناتها مجهولة المصدر عن طريق تفضيلات المستخدم (مثل محفوظات البحث) مع شركات أخرى عاملة في نفس القطاع، أو مع الشركات التي تقوم بتطوير منتجات لهذا القطاع".

وأكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الدولة بإدارتها يجب أن تمضي قدما في تقديم مثال جيد وأن تتيح إمكانية الوصول إلى بيانات على نطاق أوسع انطلاقا من مفهوم البيانات المفتوحة.