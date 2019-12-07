غسان سلامة: فشل مؤتمر برلين ينذر بـ"حمام دم" في ليبيا

روما - (د ب أ)

ذكر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، أنه يمكن أن يكون هناك "حمام دم" في ليبيا في حال فشل المؤتمر الدولي المقبل في إرساء الاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب.

ولا يوجد موعد محدد للمؤتمر المتوقع أن يعقد في برلين.

وقال سلامة في مؤتمر "ميد 2019" الخاص بالسياسة الخارجية المنعقد في روما إن البديل للتوصل لقرار لوقف إطلاق النار في ليبيا "مروع".

أضاف: "أخشى حدوث حمام دم وأخشى حدوث موجة مكثفة وحركة مكثفة (لفرار الأشخاص)، وأخشى من عدم الاستقرار".

انزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد وقوع ثورة مسلحة في 2011 أطاحت بالرئيس معمر القذافي بدعم من ضربات جوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكر سلامة إن التطور الأخير هو استخدام الجانبين للطائرات المسيرة، مضيفًا أن مهمة الأمم المتحدة وثقت 800 ضربة جوية مسيرة من جانب قوات الجيش الليبي و270 من جانب حكومة طرابلس.

وشجب الدبلوماسي أنه "منذ بدء هذه الحرب، ارتفع مستوى التدخل الخارجي في الأزمة الليبية بطرق مختلفة".