شكري: مصر حريصة على التعاون والتكامل مع دول إفريقيا

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسياسة الخارجية لمصر واضحة، وتقضي بالتعاون مع الدول الإفريقية، والتكامل بين القاهرة والدول الإفريقية.

وأوضح في حديث لفضائية "إكسترا نيوز"، أن سياسة الرئيس السيسي مستقرة بشأن التواصل مع الأشقاء في القارة السمراء، لافتًا إلى أنه ربما حدث تباعد في الفترة السابقة عام 2014، إلا أن الأمور تعود لمجرياتها.

وأضاف شكري، أن مؤتمر أسوان للسلام والتنمية، أنه ساحة لتداول القضيتين، لأنها الأساسية في القارة السمراء.

وأوضح أن تأكيد السيسي على التعمير فيما بعد النزاعات، تصب في نفس الدائرة من الارتباط الوثيق لحل النزاعات بالطرق السلمية في إفريقيا، حتى تفتح آفاق للتنمية.

وأكد أنه من المهم ألا يقتصر المشاركة في مؤتمر أسوان، على الأشقاء الإفريقيين، ولكن أيضًا الشركاء الدوليين، حتى يحدث تفاعل، وتتضح رؤى تفتح المجال للتعاون.