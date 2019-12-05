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سوريا: مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار سيارة مُفخخة بريف الحسكة

04:10 م الخميس 05 ديسمبر 2019
سوريا: مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار سيارة مُفخخة بريف الحسكة

انفجار سيارة مفخخة

دمشق- (د ب أ):

قتل شخص وأصيب 5 آخرون، الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة راس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي في سوريا.

وقال مصدر طبي في مدينة رأس العين، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن سيارة مفخخة انفجرت قرب دوار جوزة القطن وسط مدينة رأس العين ما تسبب في سقوط الضحايا.

وتسيطر فصائل الجيش الوطني السوري المعارض والمدعوم من الجيش التركي على مدينة رأس العين وريفها الجنوبي والغربي منذ منتصف نهاية اكتوبر الماضي .

وشهدت المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، في منطقتي تل ابيض في ريف الرقة ورأس العين أكثر من 10 تفجيرات سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى .

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