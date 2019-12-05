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الجزائر: مثول مرشح لانتخابات الرئاسة أمام القضاء بتهمة "تبييض الأموال"

03:09 م الخميس 05 ديسمبر 2019
الجزائر: مثول مرشح لانتخابات الرئاسة أمام القضاء بتهمة "تبييض الأموال"

عبد المجيد تبون

الجزائر- (د ب أ):

مثُل خالد تبون نجل عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الحر للانتخابات الرئاسية المقررة بالجزائر في 12 ديسمبر الجاري اليوم الخميس أمام القضاء بتهمة تبييض الأموال.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي، إن خالد تبون مثل رفقة متهمين آخرين (رئيس بلدة بن عكنون في العاصمة الجزائرية، ونجل ابن وال سابق)، أمام وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية في قضية المدعو " كمال البوشي" المتهم في عدة قضايا منها تهريب 700 كيلوجرام من الكوكايين عبر ميناء زهران غربي الجزائر.

وترشح عبد المجيد تبون، رفقة أربعة مرشحين آخرين للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل، وسط انقسام حاد في الشارع الجزائري بين مؤيد ومعارض لهذا الاستحقاق الانتخابي.

كان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، حذر أمس مما أسماهم بـ" العصابة وأذنابها"، من مغبة المساس بالمسار الدستوري أو عرقلته.

عبد المجيد تبون خالد تبون انتخابات الرئاسة الجزائر

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