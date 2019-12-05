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وول ستريت جورنال: واشنطن تدرس إرسال 14 ألف جندي إضافي للشرق الأوسط

01:36 ص الخميس 05 ديسمبر 2019
وول ستريت جورنال: واشنطن تدرس إرسال 14 ألف جندي إضافي للشرق الأوسط

إرسال 14 ألف جندي إضافي للشرق الأوسط

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مساء أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إرسال 14 ألف جندي أمريكي إضافي للشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عنهم، أن واشنطن تدرس توسيع وجودها العسكري في المنطقة بما يتضمن إرسال عشرات السفن الحربية ومعدات عسكرية أخرى ونحو 14 ألف جندي، للتصدي لإيران.

وأضاف المسؤولون أنه من المتوقع أن يتخذ ترامب قرارا بشأن نشر تلك القوات خلال الشهر الجاري.

وذكر المسؤولون أن هناك مخاوف متزايدة بين العسكريين الأمريكيين ومسؤولي الإدارة الأمريكية الآخرين من أن أي هجوم من جانب إيران على المصالح والقوات الأمريكية قد يترك الولايات المتحدة بدون خيارات كثيرة في المنطقة.

واشنطن الشرق الأوسط دونالد ترامب سفن حربية

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