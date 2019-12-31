البنتاجون ينشر قوات من مشاة البحرية بمحيط سفارة واشنطن لدى العراق

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الثلاثاء، عن نشر قوات من مشاة البحرية الأمريكية في محيط السفارة الأمريكية لدى العراق لتعزيز أمنها في ظل الاحتجاجات الي اندلعت أمامها.

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "تم، يوم 31 ديسمبر، نشر عسكريين من مشاة البحرية الأمريكية المكلفة بمهمة من سلاح الجو والبحرية الخاصة للأغراض الخاصة والاستجابة للأزمات في العراق لتعزيز الأمن في السفارة الأمريكية وضمان سلامة المواطنين الأمريكيين".

وفي في وقت سابق من اليوم، أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن البنتاغون قرر إرسال قوات إضافية إلى سفارة واشنطن في بغداد لضمان حمايتها، معلنا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين الأمريكيين.