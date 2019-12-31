محتجون عراقيون يشعلون إحدى بوابات السفارة الأمريكية في بغداد (فيديو)

وكالات:

أفادت فضائية "الحدث"، بإضرام محتجين عراقيين النيران في إحدى بوابات السفارة الأمريكية في بغداد، في استمرار للتصعيد من قبل المحتجين الرافضين للغارات الأمريكية على مواقع الحشد الشعبي بالعراق وسوريا.

هاجم آلاف المحتجين العراقيين السفارة الأمريكية في بغداد الثلاثاء وتمكنوا من اقتحام جدارها الخارجي مرددين "الموت لأمريكا!"، تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت ليل الأحد مقرات فصيل موال لإيران وأسفرت عن مقتل 25 من مقاتليه.

وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها المحتجون من الوصول إلى السفارة الأمريكية المحمية إجمالا بشكل مشدد بسلسلة من حواجز التفتيش وهي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن سفير واشنطن في بغداد، في طريقه للعودة إلى سفارة بلاده، بعد قضاء رحلة خاصة معدة سلفًا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم، نقلته وكالة رويترز، إنه لم يجر اقتحام السفارة في بغداد ولا خطط لإخلائها، مؤكدة "الأمريكيون في السفارة آمنون".

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن بلاده سترسل قوات إضافية إلى بغداد لحماية سفارة الولايات المتحدة في العراق، وذلك على خلفية اقتحام محتجين رافضين للقصف الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي، لحرم السفارة اليوم.