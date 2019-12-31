إصابة 32 عراقيا في أحداث محيط السفارة الأمريكية ببغداد

بغداد- (د ب أ):

أفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم الثلاثاء بإصابة 32عراقيا بقنابل ورصاص حرس السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال بيان لمديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي إن "عدد المصابين جراء فتح الرصاص والقنابل المسيلة للدموع من قبل أفراد حماية السفارة الأمريكية ضد المشيعين لشهداء الحشد الشعبي بلغ 32 مصابا من مقاتلي الحشد الشعبي والمدنيين الذين شاركوا بتشييع شهداء الحشد الشعبي".

وأضاف البيان أن "بعض الإصابات خطرة لأنها في منطقة الرأس".

يذكر أن المئات من أنصار كتائب حزب الله أحد الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي قد اقتحموا الأسوار الخارجية لمبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد على خلفية المشاركة في مراسم رمزية لضحايا قصف الطائرات الأمريكية لمقرات الحشد قرب الحدود العراقية السورية ليلة الأحد الماضي في قضاء القائم أقصى غربي العراق ما أوقع 25 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.

وكان شهود عيان أفادوا بأن القوات العراقية أطلقت اليوم الغازات المسيلة للدموع لتفريق مناصرين لكتائب حزب الله اقتحموا الجدار الخارجي لمقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد .

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القوات العراقية طلبت من الجموع المحيطة بمقر السفارة الامريكية التراجع والانسحاب وإنهاء مراسم التشييع وبعدها بدأت بإطلاق قنابل دخانية لتفريقهم .

وتمت عملية الاقتحام على خلفية اكتظاظ بشري رافق عملية التشييع الرمزي لضحايا قصف الطيران الأمريكي لمواقع لكتائب حزب الله العراقي المنضوية في هيئة الحشد الشعبي.

وجرت عملية التشييع في المنطقة الخضراء المغلقة منذ أشهر على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها العراق منذ تشرين أول /اكتوبر الماضي وحتى الآن.

وقال شهود عيان لـ ( د. ب. أ) إن القوات العراقية ، التي تغلق الطريق المؤدي الى السفارة الأمريكية ، لم تمنع المشاركين في التشييع من دخول الشارع ومن ثم اقتحام مبنى السفارة وإحراق العلم الامريكي والهتاف بشعارات ضد امريكا.

وأضاف الشهود :"تجري حاليا عمليات نصب سرادق وخيام أمام مقر السفارة للاعتصام حتى يتم إغلاق السفارة بالكامل".

وذكر الشهود أن المنطقة الخضراء تشهد الآن اكتظاظا بشريا بمشاركة كبار قادة الحشد بينهم هادي العامري وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس وقادة آخرون وقيادات عسكرية وأمنية والمئات من قوات الحشد التي ترتدي اللباس العسكري.

وبحسب الشهود ، فإن أعلام الفصائل المسلحة وحزب الله العراقي وهيئة الحشد الشعبي ترفع بكثافة رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية.