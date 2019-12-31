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عبد المهدي يطالب الجميع بالمغادرة من أمام السفارة الأمريكية

01:59 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
عبد المهدي يطالب الجميع بالمغادرة من أمام السفارة الأمريكية

عادل عبد المهدي

بغداد- (د ب أ):

طالب عادل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة العراقية الجميع بالمغادرة من أمام السفارة الأمريكية في بغداد.

ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عنه القول إن "الضربة الأمريكية على قطعاتنا العسكرية قد تمت إدانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات، واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه".

وطالب بالمغادرة الفورية لجميع المتواجدين أمام السفارة الأمريكية.

وشدد على أن مسؤولية حماية وتأمين مباني السفارات تقع على الحكومة العراقية، وقال :"نذكر بأن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات".

عادل عبد المهدي القوات المسلحة العراقية السفارة الأمريكية في بغداد العراق

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