روحاني: نواجه حاليا أسوأ العقوبات

طهران- (د ب أ):

أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء بأن بلاده تواجه حاليا أسوأ العقوبات، ولكنه رأى أن الشعب الإيراني "استطاع أن يتصدى بحزم للعدو في كل مكان".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول خلال مراسم افتتاح مشروع لقطارات الأنفاق :"ما تحقق اليوم من إنجازات، كان في ظل تضحيات وتفاني وإيمان الشعب".

وتحدث عن أن إيران سبق أن اجتازت "أياما صعبة في فترات مختلفة من الثورة والعقوبات والحرب المفروضة"، مضيفا أن "كل يوم يمر، يتمكن عمالنا المهرة والمهندسون والمدراء الأكفاء من تحقيق المزيد من الخدمات للشعب".

وتطرق روحاني إلى المناورات البحرية المشتركة الأخيرة بين إيران وروسيا والصين، وقال إنها "أغضبت عالم الاستكبار".

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت العام الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن "حسن نية".

وأدخلت إيران خفضا واسعا على الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل الضغط على الدول الأخرى الأطراف به لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان المزايا الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق لصالح إيران.