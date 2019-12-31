وزير الخارجية الإيراني في الصين لبحث الاتفاق النووي

بكين- (د ب أ):

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء مع نظيره الصيني "وانج يي" الاتفاق النووي الإيراني والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية.

ووصل ظريف إلى بكين صباح اليوم.

وأشاد ظريف بـ "دور الصين في دعم القضايا الدولية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإيران".

ودعا ظريف المجتمع الدولي إلى مواجهة الأحادية ودعم التعددية، منتقدا في هذا الإطار العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد إيران.

وهذه هي ثالث زيارة يقوم بها ظريف إلى الصين خلال العام الإيراني الجاري (الذي بدأ في 21 مارس).

وكانت قوات بحرية إيرانية وصينية وروسية أجرت مناورات مشتركة مطلع الأسبوع الجاري بشمال المحيط الهندي وبحر عمان للمرة الأولى بهدف تبادل الخبرات بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وكذلك مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية.