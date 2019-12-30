أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يرفضان التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا

03:05 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يرفضان التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا

سامح شكري

مصراوي – وكالات:

أكد وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، على ضرورة تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفي بيان لوزارة الخارجية، جاء أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما أكد الوزيران أيضًا على رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه تركيا مناقشة مشروع قانون لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.

سامح شكري وزارة الخارجية التدخلات العسكرية الأجنبية ليبيا لويجي دي مايو أحداث ليبيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصراوي ينشر اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد