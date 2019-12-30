وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يرفضان التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا

مصراوي – وكالات:

أكد وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، على ضرورة تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وفي بيان لوزارة الخارجية، جاء أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما أكد الوزيران أيضًا على رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه تركيا مناقشة مشروع قانون لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.