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زعيم كوريا الشمالية: حان الوقت لتحول حاسم من أجل التنمية الاقتصادية

10:21 ص الإثنين 30 ديسمبر 2019
زعيم كوريا الشمالية: حان الوقت لتحول حاسم من أجل التنمية الاقتصادية

كيم جونج أون

(أ ف ب)

حذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون القادة الرئيسيين لحزب العمال (الحاكم) من ان بلاده تشهد "وضعا اقتصاديا خطيرا"، داعيا الى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لذلك.

وتأتي تصريحاته التي اوردتها وسائل الاعلام الرسمية الاثنين خلال الدورة العامة للحزب التي افتتحت السبت، قبل ايام من انقضاء مهلة حددها كيم لواشنطن حتى نهاية السنة لتبدل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي.

ويعقد الحزب دورته العامة في ظل تزايد التكهنات حول احتمال ان تكون بيونغ يانغ تعد لتجربة صاروخ عابر للقارات بعدما توعدت بتقديم "هدية لعيد الميلاد" للولايات المتحدة.

وقال الزعيم الكوري الشمالي الذي يرأس هذه الدورة، ان الوقت حان لاحداث "تحول حاسم" للتنمية الاقتصادية في بلاده.

وافادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية ان كيم قدَّم للقادة "مهمات" يتوجب انجازها "من اجل تصحيح الوضع الخطير الذي يواجه القطاعات الصناعية الرئيسية للاقتصاد الوطني".

ولا تنشر كوريا الشمالية ابدا احصاءات اقتصادية. والارقام الوحيدة المتاحة حول النتائج المالية التي تُحقِّقها، تأتي من الخارج.

في يوليو، قدر البنك المركزي الكوري الجنوبي ان نمو اقتصاد البلد الخاضع للعقوبات الدولية قد انخفض بنسبة 4,1 % في عام 2018، وهو الانكماش الاكبر منذ المجاعة المدمرة في تسعينات القرن المنصرم.

واشارت وكالة الانباء الكورية الشمالية الى ان الدورة العامة للحزب الحاكم دخلت الاثنين يومها الثالث، وهو ما يعتبر سابقة منذ 1990، اذ انها لم تكن تستمر في السابق سوى ليومين.

هذا المحتوى من

AFP
كيم جونج اون زعيم كوريا الشمالية حزب العمال ترامب

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