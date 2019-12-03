الجيش الليبي: اتفاق السراج وأردوغان مؤامرة تركية و"صدام مع مصر"

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الثلاثاء، إن الاتفاق الموقع بين تركيا وفايز السراج رئيس المجلس الانتقالي يجر ليبيا إلى حرب وصدام مع مصر.

وقال في مؤتمر صحفي إن فايز السراج "غير مخول بتوقيع اتفاق"، وذلك تعليقا على توقيع مذكرتي تفاهم حول الأمن والحدود البحرية بين السراج وتركيا.

واعتبر المسماري أن الاتفاقية "جرت ليبيا إلى حرب أخرى وصدام مع دول شقيقة مثل مصر ومع اليونان وقبرص، نحن في غنى عنه".

واعتبر أن الاتفاق "جزء من المؤامرة التركية"، ينافي مبدأ حسن الجوار ويأتي جزء من أطماع أنقرة للتمدد نحو شمال أفريقيا جنوب المتوسط.

وتابع المسماري "لن نرضى بأن تكون ليبيا مصدر إزعاج لأي دولة أخرى. ما وقعه السراج هو كارثة".

وطالب المسماري المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي بأن يكون لهم "موقفا مع الشعب الليبي ضد ما تبقى من المجلس الرئاسي... حكومة السراج لم تنل شرعية محلية ولا يجوز لها عقد اتفاق".

يذكر أن وزير الخارجية اليوناني التقى نظيره المصري سامح شكري في القاهرة واتفقا على أن مذكرتي التفاهم بين السراج وحكومة رجب طيب أردوغان لا أثر قانوني لها.

كما شدد شكري اليوم الثلاثاء على أن مذكرتي التفاهم بين السراج وتركيا من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين ومن ثم تعطيل العملية السياسية وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الشعب هناك على الخروج من الأزمة الحالية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري مع المبعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة، حيث أكد خلاله على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها..مشيرا في الوقت ذاته إلى دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها.