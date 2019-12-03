اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك ضد اتفاق "السراج وأردوغان"

القاهرة – مصراوي:

طالبت اليونان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بعد توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس، والتي تتعلق بالحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس.

ونقلت وسائل إعلام محلية يونانية عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، قوله إنه أطلع مسئولين بارزين بلجنة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي على مذكرتي التفاهم حول الحدود البحرية، وطالب التضامن الأوروبي في هذا الأمر.

وأضاف ديندياس "أطلعتهم على تفاصيل مكثفة وشرحت لهم تلك المذكرات، موضحا أنه انتهاك ليس لمصالح اليونان فقط بل لدول أخرى أيضًا".

يذكر أن وزير الخارجية اليوناني التقى نظيره المصري سامح شكري في القاهرة واتفقا على أن مذكرتي التفاهم بين السراج وحكومة رجب طيب أردوغان لا أثر قانوني لها.

كما شدد شكري اليوم الثلاثاء على أن مذكرتي التفاهم بين السراج وتركيا من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين ومن ثم تعطيل العملية السياسية وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الشعب هناك على الخروج من الأزمة الحالية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري مع المبعوث الأممي لليبيا الدكتور غسان سلامة، حيث أكد خلاله على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها..مشيرا في الوقت ذاته إلى دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها.