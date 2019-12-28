من"أرض الخشب" لـ "الأراضي المنخفضة".. لماذا سيتغير اسم هولندا في 2020؟

كتبت- رنا أسامة:

تستعد هولندا لإسقاط الاسم المعروفة به عربيًا وعالميًا وهو "هولندا"، ليُصبح اسمها الرسمي "نيذرلاندز Netherlands" أو "الأراضي المنخفضة" بحلول العام المُقبل، حسبما أفادت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وتُعد هولندا إحدى مناطق "الأراضي المنخفضة"، التي تضم مدنًا هولندية معروفة مثل أمستردام وروتردام ولاهاي، لكن غالبًا ما يتم استخدام الاسمين بشكل مُتبادل لوصف البلد الواقع في شمال غربي القارة العجوز.

واعتبارًا من يناير المُقبل، سيتم رسميًا إسقاط اسم هولندا من جميع المواد الأدبية والتسويقية، ليُشار إليها فقط باسمها الجديد "الأراضي المنخفضة" أو "نيذرلاندز Netherlands".

كانت هولندا نشأت في أوائل القرن الـ12 باعتبارها إقطاعية للإمبراطورية الرومانية المقدسة.

وتم تقسيم هولندا - وتعني "أرض الخشب" أو "أراضي الغابات"- إلى مُقاطعتي شمال هولندا وجنوب هولندا منذ عام 1840، وفق دائرة المعارف البريطانية "بريتانيكا".

ويُعد تغيير هويّة هولندا، الذي كلّف 200 ألف يورو، جزءًا من حملة واسعة لتحديث صورة الدولة عالميًا بهدف تعزيز السياحة فيها، مع توقعات بزيادة أعداد السُياح من 19 مليونًا في الوقت الحالي إلى 29 مليونًا خلال العقد المقبل.

ومن المُقرر الكشف عن شعارها الجديد المُمثّل في "زهرة توليب برتقلية" مع أول حرفين من المقطعين الذين يتكون منهما اسم الدولة الرسمي "إن إل NL"، أي "الأراضي المنخفضة"، بحسب صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية.

كان وزير التجارة الهولندي كشف عن ذلك القرار قبل شهر. ويأتي تنفيذه قبل استضافة البلاد لمسابقة الأغنية الأوروبية، ومُشاركتها في الألعاب الأولمبية 2020 المُزمع انطلاقها في العاصمة اليابانية طوكيو.