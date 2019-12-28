عقيلة صالح يبحث مع نظيره القبرصي الأوضاع في ليبيا

القاهرة - (د ب أ):

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح، مع رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلوريس، بمقر البرلمان القبرصي بالعاصمة نيقوسيا، آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا والمنطقة.

وأطلع رئيس مجلس النواب نظيره القبرصي على حقيقة الأوضاع في ليبيا، وخاصة في العاصمة طرابلس، وما تقوم به القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون المدعومة من دول خارجية وحكومة " السراج" المتحالفة معها، بحسب البيان الصادر عن مجلس النواب الليبي.

وأكد صالح "على عدم شرعية حكومة فايز السراج، وانتهاء ولايتها وفقاً للاتفاق السياسي غير الدستوري وفشلها في أداء الدور المناط بها وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين والأجنبي ضد أبناء الشعب الليبي".

كما طالب صالح بسحب الإعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني، واتفق الجانبان خلال اللقاء على تشكيل لجنة تواصل دائم بين البرلمانين، بحسب البيان.

بدوره، شدد رئيس البرلمان القبرصي على دعم بلاده لـ"القوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة، ورفضها التدخل الأجنبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين" في ليبيا.

كما أكد سيلوريس، دعم بلاده لمجلس النواب الليبي باعتباره "الجسم الشرعي والمنتخب في ليبيا"، وتأييدها توجهه إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق، بحسب موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

يشار إلى قبرص ومصر واليونان ومجلس النواب والاتحاد الاوروبي رفضوا مذكرتين للتعاون الامني وترسيم الحدود البحرية ابرمتهما تركيا مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا برئاسة السراج.