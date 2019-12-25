إيران تنفي تقارير عن حصيلة قتلى المظاهرات

طهران - (د ب أ)

نفت إيران، اليوم الأربعاء، تقارير وسائل إعلام أجنبية بشأن حصيلة قتلى المظاهرات التي اندلعت الشهر الماضي، وقالت إنها "بلا أساس".

وقال المتحدث باسم الحكومة على ربيعي، إن من المعروف أن العديد من وسائل الإعلام الأجنبية تنشر أكاذيب عن إيران.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن أكثر من 1500 شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد على رفع أسعار الوقود.

وتُعد هذه الحصيلة خمسة أضعاف الحصيلة التي أعلنتها منظمة العفو الدولية، التي قالت إن 304 أشخاص قتلوا وأصيب عدة مئات.

وأكدت إيران أكثر من مرة أن عدد الضحايا المنشور خارج البلاد "غير صحيح على الإطلاق".

إلا أن الحكومة الإيرانية وكذلك السلطة القضائية لم تقدم حتى الآن معلوماتهما الخاصة عن عدد الضحايا.

وقال ربيعي إن هذا ربما أسهم في ترويج "أخبار كاذبة" في الدول الأجنبية.

وتابع ربيعي لوكالة "اسنا" الإيرانية "ربما كان هذا من أخطائنا أيضا لعدم نشر هذه المعلومات في وقت مبكر"، مضيفا أن طهران تعتزم الكشف عن حصيلة ضحايا الاضطرابات قريبا.