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السعودية تلقي القبض على 24 متهمًا بالتحرش في إحدى فعاليات الرياض

10:34 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
السعودية تلقي القبض على 24 متهمًا بالتحرش في إحدى فعاليات الرياض

الشرطة السعودية

الرياض - (د ب أ)

ألقت الشرطة السعودية، القبض على 24 متهمًا بالتورط في التحرش، خلال إحدى الفعاليات المقامة بالعاصمة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء: "بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) متهمًا" دون الكشف عن جنسياتهم.

وأضاف التويجري، أنه تم القبض على المتهمين وإيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في مايو الماضي أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال ما يعادل 27 ألف دولار.

الشرطة السعودية التحرش فعاليات الرياض

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