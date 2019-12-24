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الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين شمال غرب حماة

03:18 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين شمال غرب حماة

الجيش السوري

دمشق - (أ ش أ)

أسقطت مضادات الجيش السوري اليوم /الثلاثاء/ طائرة مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية في أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

وذكرت وكالة أنباء سوريا (سانا) أن مضادات الجيش أسقطت بالوسائط المناسبة طائرة مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية معبأة بست قنابل مُعَدَّة للانفجار في أجواء مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.

وتصدت مضادات الجيش الليلة الماضية لطائرة مسيرة تابعة للتنظيمات الإرهابية حاولت الاقتراب من مطار حماة العسكري، وذلك بعد ساعات من التصدي لطائرات مسيرة في سماء مدينة جبلة، ومنعها من تنفيذ اعتداءاتها.

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الجيش السوري طائرة مسيرة الإرهاب التنظيمات الإرهابية

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