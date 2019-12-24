خارجية فلسطين تُدين تصريحات بومبيو حول الاستيطان: "معادية للسامية"

القاهرة- وكالات:

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول شرعية الاستيطان واعتباره قرارًا صحيحًا، حسبما أوردت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نقلته الصحيفة، الثلاثاء، إن "بومبيو (المتصهين) أطلق على الضفة الغربية (يهودا والسامرة)، ودعا إلى إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي، مُعتمدًا في ذلك على رواية الاحتلال، ومكررا لمقولات نتنياهو ومزاعمه، التي يحاول فرضها على التاريخ والجغرافيا".

وتابعت: "لم يكتف بومبيو بذلك بل حاول تسويق ما أسماه النظرة الواقعية للواقع للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت إلى أن "بومبيو نصّب نفسه واعظا ومحامي دفاع عن مصالح الاحتلال واحتياجاته حين طالب دول الاتحاد الاوروبي أن تعترف بالحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الشعب الإسرائيلي في هذه الأرض"، مستنجدا في ذلك بمقولات اليمين الإسرائيلي ومواقف بعض الدول التي تحاول المساواة بين توجيه الانتقاد للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه ومفهوم معاداة السامية، وفق البيان.

وأكّدت أنها "تعتبر هذه التصريحات هي معادية للسامية، فإنكار وجود حق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وإنكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين، إضافة إلى المستوى العنصري والفاشي الذي عكسته تلك التصريحات المغلفة برؤية إنجيلية تبشيرية تسقط حق الآخر مهما كان هذا الحق ثابتا راسخا واضحا وقائما".

كان بومبيو صرّح في مقابلة مع الإذاعة الإنجيلية التبشيرية المتطرفة "سي إس إن"، الأحد، بأن قراره الذي أعلنه بشرعنة الاستيطان والمستعمرات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة كان القرار الصحيح.