تحطم طائرة روسية من طراز "سو-57"
موسكو- (أ ش أ):
قال مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، إن طائرة من طراز "سو-57" تحطمت بالقرب من كومسومولسك أون أمور في إقليم خاباروفسك الروسي.
وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن سبب سقوط الطائرة هو عطل فني، بالإضافة إلى خطأ الطيار.
وتابع: "كان يتم اختبار المحرك، وتمكن الطيار من القفز، ونقلته مروحية من طراز مي-8 إلى المصنع".
وسقطت الطائرة "سو-57" المعروفة أيضًا باسم "تي-50"، على بعد حوالي 120 كيلومترا من مطار دجيموجوي.
هذا المحتوى من
-
230
-
182
-
144
-
139
-
95
-
92
-
86
-
68
-
65
-
50
-
42
-
41
-
39
-
33