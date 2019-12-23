دولة أوروبية تدين "إعدام قتلة خاشقجي"

حث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين، السلطات السعودية على ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حين شدد على رفض بلاده المُطلق لعقوبة الإعدام.

وقال راب، في بيان أصدره اليوم الاثنين تعليقًا على الأحكام الصدارة بحق قتلة خاشقجي: "يجب على المملكة العربية السعودية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وعدم تكرار مثل هذه الجرائم الشنيعة".

وأضاف: "كان مقتل جمال خاشقجي جريمة فظيعة. وعائلة خاشقجي تستحق أن ترى العدالة وهي تتحقق لقتله الوحشي".

في الوقت ذاته أدان دومينيك راب استخدام عقوبة الإعدام، التي ترفضها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي بوجه عام، وقال: "كمسألة مبدأ، المملكة تدين استخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية بأنقرة العام الماضي، وسجن 3 متهمين آخرين لمدة 24 عامًا.

قال المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، اليوم الإثنين إن "الأحكام الصادرة بحق المتهمين لا تعتبر قطعية، تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية في الرياض".

وأضاف المتحدث "التحقيقات تمت مع كافة المشتبه بتورطهم في القضية، من بينهم المستشار سعود القحطاني لكن لم تثبت عليه أية أدلة"، لافتا "تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه".

وأشار إلى أن قضية قتل خاشقجي كانت تنظر في المحكمة الجزائية في الرياض، وتم نظرها في 9 جلسات والنطق بالحكم كان في الجلسة العاشرة.

وأوضحت أن الجلسات حضرها أبناء خاشقجي ومحاموهم، وممثلين عن سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا وحقوق الإنسان السعودية.