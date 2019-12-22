البابا فرنسيس يدعو قيادة الكنيسة الكاثوليكية إلى قبول التغيير

الفاتيكان - (د ب أ)

دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، التسلسل الهرمي للقيادة في الكنيسة الكاثوليكية، إلى قبول التغيير، مقتبسًا تحذير لكاردينال تقدمي راحل من أن الكنسية الكاثوليكية صارت متخلفة عن الزمن بصورة خطيرة .

وقال البابا فرنسيس "الكاردينال مارتيني ، في آخر مقابلة له قبل أيام قليلة من وفاته، قال كلمات يجب أن تجعلنا نفكر: "الكنيسة متخلفة عن عصرها بمقدار مئتي عام. لماذا لا نوقظ أنفسنا؟ هل نحن خائفون؟".

وكان الكاردينال الإيطالي كارلو ماريا مارتيني، رئيس أساقفة ميلانو السابق ، أحد الأصوات الليبرالية البارزة في الكنيسة الكاثوليكية. حيث برز اسمه ذات مرة كأحد المرشحين المحتملين لتولي البابوية، وقد توفي مارتيني متأثرا بمرض باركنسون (الشلل الرعاش) أغسطس 2012.

وقد اقتبس البابا فرنسيس حديث الكاردينال مارتيني في خطابه السنوي أمام كوريا الروماني، وقد استخدم مثل هذه المناسبات في الماضي لتخويف الكرادلة وأعضاء الكوريا الآخرين بسبب إخفاقاتهم.

وأضاف البابا فرنسيس في كلمته أن الكنيسة بحاجة إلى تبني حقبة من "التغيير العصري" والتسليم بالخسارة التاريخية للنفوذ في التأثير في المجتمعات الغربية العلمانية.