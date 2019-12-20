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بوتين: روسيا متمسكة بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا

03:44 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
بوتين: روسيا متمسكة بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا

فلادمير بوتين

موسكو - أ ش أ

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، تمسك بلاده بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا، مشددا على أن الاتفاقات يجب أن تكون مقبولة للطرفين وغير محفوفة بالمخاطر.

وقال بوتين، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" اليوم :"سنسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لكن شروط الاتفاق يجب أن تكون مقبولة للطرفين، دون خلق أي مخاطر للجانبين"، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوقيع على اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

وتأتي هذه التصريحات على هامش لقاء جمع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف مع فيكتور ميدفيتشوك زعيم الحزب الأوكراني "المنصة المعارضة – في سبيل الحياة"، وبحضور بوتين في مدينة سانت بطرسبورج الروسية.

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