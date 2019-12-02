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ترامب ينوي إعادة التعريفات الجمركية على واردات من البرازيل والأرجنتين

02:46 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
ترامب ينوي إعادة التعريفات الجمركية على واردات من البرازيل والأرجنتين

دونالد ترامب

واشنطن - أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سوف يستعيد كافة التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التي تدخل الولايات المتحدة من البرازيل والأرجنتين، لمواجهتهما انخفاضا هائلا في قيمة عملاتهما، مما لا يصب في مصلحة المزارعين الأمريكيين.

وكتب ترامب - عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة (تويتر) - "إن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع مثل هذه الدول، والتي يوجد منها الكثير من الاستفادة من قوة عملة الدولار الأمريكي عن طريق تخفيض قيمة عملاتها،الأمر الذي يجعل من الصعب على المصنعين والمزارعين الأمريكيين تصدير بضائعهم بشكل عادل".

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دونالد ترامب التعريفات الجمركية البرازيل الأرجنتين

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