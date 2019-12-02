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الملك سلمان يبحث مع رئيس مجلس النواب الليبي العلاقات بين البلدين

12:36 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
الملك سلمان يبحث مع رئيس مجلس النواب الليبي العلاقات بين البلدين

الملك سلمان

الرياض- (د ب أ):

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، اجتماعا مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي يزور المملكة حاليا، ناقشا خلالها العلاقات بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان استعرض مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح " العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وخاصة بين مجلسي الشورى والنواب الليبي".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي وصل الليلة الماضية إلى العاصمة الرياض على رأس وفد من مجلس النواب الليبي في زيارة الى المملكة تدوم يومين.

الملك سلمان مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الرياض

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