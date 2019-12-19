دوي انفجار قرب مقر الأمن الفيدرالي الروسي بعد حادث إطلاق النار

القاهرة - (مصراوي)

سماع دوي إنفجار قرب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وسط موسكو، مساء اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن شهود عيان.

الانفجار الذي وقع مساء الخميس، يأتي بعد ساعات قليلة من حادث إطلاق النار قرب الجهاز الأمني الروسي، وسط موسكو، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، حسبما أعلنت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب الوكالة الروسية، فإن مجهول فتح النار، بالقرب من جهاز الأمن الفيدرالي، ثم اشتبكت معه قوات الأمن ووقع تبادل لإطلاق النار.