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بومبيو: النظام الإيراني لم يحترم شعبه على مدى 40 عامًا

06:07 م الخميس 19 ديسمبر 2019
بومبيو: النظام الإيراني لم يحترم شعبه على مدى 40 عامًا

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قادة النظام الإيراني إلى احترام حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن طهرات تضييق على الأقليات وتزج بالصحفيين في السجون.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بشأن إيران، بثته شبكة "سكاي نيوز" اليوم الخميس، إن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المحتجين السلميين.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي كلمة للشعب الإيراني قائلاً: "إن العالم معكم ضد القمع الذي تتعرضون له".

وأضاف أن النظام حول إيران إلى دولة مارقة على مدى العقود الماضية، ولم يحترم شعبه طوال 40 عامًا، وتسبب في ضعف والاقتصاد الإيراني.

وتابع، أن النظام الإيراني يريد السيطرة على أفكار شعبه، وتقيد حريته في التعبير عن نفسه.

مايك بومبيو وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة إيران

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